POL-SO: Einbruch in Rohbau

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, wurde in ein im Bau befindliches Gebäude im Haunstweg in Geseke-Mönninghausen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in das Gebäude, indem sie im Bereich des Eingangs eine OSB-Platte mit Werkzeug entfernten.

Im Gebäude wurden mehrere Kabel aus den Wänden geschnitten. Diese blieben jedoch gebündelt am Tatort zurück. Ein Bauarbeiter meldete, dass eine Motorflex entwendet wurde. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

