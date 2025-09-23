PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Rohbau

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, wurde in ein im Bau befindliches Gebäude im Haunstweg in Geseke-Mönninghausen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich in das Gebäude, indem sie im Bereich des Eingangs eine OSB-Platte mit Werkzeug entfernten.

Im Gebäude wurden mehrere Kabel aus den Wänden geschnitten. Diese blieben jedoch gebündelt am Tatort zurück. Ein Bauarbeiter meldete, dass eine Motorflex entwendet wurde. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

