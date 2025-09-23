PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer überschlägt sich mehrfach

Soest (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in Soest schwer verletzt. Der Soester fuhr gegen 16:20 Uhr mit seiner 125er-Aprilia auf der Lendringser Straße von Berlingsen in Richtung Lendringsen. Im Verlauf der Straße verlor er die Kontrolle über das Zweirad und überschlug sich damit mehrfach.

Dabei erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

