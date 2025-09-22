PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Warstein (ots)

Im Liboaweg in Warstein ist es in der Zeit von Freitag (19.09.2025), 16:00 Uhr - Samstag (20.09.2025), 11:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Unbekannte Täter haben an einem ehemaligen Schulgebäude, in dem unter anderem die städtische Flüchtlingshilfe untergebracht ist, großflächig verfassungsfeindliche Symbole und Parolen aufgesprüht.

Betroffen waren die Hauswand sowie mehrere Altkleidercontainer auf dem Gelände. Unter den Schmierereien befanden sich unter anderem Hakenkreuze, ein Davidstern und ausländerfeindliche Parolen.

Neben den Farbschmierereien konnten die Einsatzkräfte auch weitere Spuren feststellen. So fanden sich auf einer Tischtennisplatte Alkoholflaschen und Unrat, die auf einen längeren Aufenthalt am Vorabend schließen lassen. Hinweise auf Täter konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umgehend den Staatschutz des Polizeipräsidiums Dortmund informiert.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September) verdächtige Beobachtungen im Bereich Liboaweg gemacht hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:39

    POL-SO: Motorradfahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

    Ense-Bremen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in Ense-Bremen, im Bereich der Einmündung Zur Waterlappe / Hauptstraße in Ense-Bremen zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Werl und ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Ense befuhren hintereinander die Straße Zur Waterlappe. In Ense-Bremsen mündet die Straße in einem T-Stück in die übergeordnete Straße Hauptstraße. Die ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:32

    POL-SO: Motorradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

    Erwitte-Berenbrock (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 11:25Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Hahnebrink, zwischen Horn-Millinghausen und der Soester Str.(alte B1). Ein 22-Jähriger Mann aus Erwitte fuhr mit seinem Motorrad in Richtung der alten B1 und bremste vor einer Linkskurve. Aufgrund des Bremsvorganges kam es zur Kollision mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke. Nach Zeugenangaben rutschte der ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:22

    POL-SO: Pkw gegen Radfahrer

    Wickede (Ruhr) (ots) - Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr lenkte eine 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Werl seinen Pkw zunächst vom Parkplatz des Wickeder Bahnhofs und beabsichtigte, anschließend nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wickede die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich sah sich der Pedelec-Fahrer aufgrund des laut seinen Angaben unter Missachtung seiner Vorfahrt in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren