Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Warstein (ots)

Im Liboaweg in Warstein ist es in der Zeit von Freitag (19.09.2025), 16:00 Uhr - Samstag (20.09.2025), 11:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Unbekannte Täter haben an einem ehemaligen Schulgebäude, in dem unter anderem die städtische Flüchtlingshilfe untergebracht ist, großflächig verfassungsfeindliche Symbole und Parolen aufgesprüht.

Betroffen waren die Hauswand sowie mehrere Altkleidercontainer auf dem Gelände. Unter den Schmierereien befanden sich unter anderem Hakenkreuze, ein Davidstern und ausländerfeindliche Parolen.

Neben den Farbschmierereien konnten die Einsatzkräfte auch weitere Spuren feststellen. So fanden sich auf einer Tischtennisplatte Alkoholflaschen und Unrat, die auf einen längeren Aufenthalt am Vorabend schließen lassen. Hinweise auf Täter konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umgehend den Staatschutz des Polizeipräsidiums Dortmund informiert.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20. September) verdächtige Beobachtungen im Bereich Liboaweg gemacht hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell