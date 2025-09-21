Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ense-Bremen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in Ense-Bremen, im Bereich der Einmündung Zur Waterlappe / Hauptstraße in Ense-Bremen zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Werl und ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Ense befuhren hintereinander die Straße Zur Waterlappe. In Ense-Bremsen mündet die Straße in einem T-Stück in die übergeordnete Straße Hauptstraße. Die vorausfahrende 28-Jährige beabsichtigte nach rechts einzubiegen und bremste verkehrsbedingt ab. Der dahinter befindliche 60-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät, infolgedessen es zum Auffahrunfall gekommen ist. Die Motorradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (mf)

