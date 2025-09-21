PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ense-Bremen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in Ense-Bremen, im Bereich der Einmündung Zur Waterlappe / Hauptstraße in Ense-Bremen zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Werl und ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Ense befuhren hintereinander die Straße Zur Waterlappe. In Ense-Bremsen mündet die Straße in einem T-Stück in die übergeordnete Straße Hauptstraße. Die vorausfahrende 28-Jährige beabsichtigte nach rechts einzubiegen und bremste verkehrsbedingt ab. Der dahinter befindliche 60-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät, infolgedessen es zum Auffahrunfall gekommen ist. Die Motorradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (mf)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 07:32

    POL-SO: Motorradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

    Erwitte-Berenbrock (ots) - Am Samstagvormittag kam es gegen 11:25Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Hahnebrink, zwischen Horn-Millinghausen und der Soester Str.(alte B1). Ein 22-Jähriger Mann aus Erwitte fuhr mit seinem Motorrad in Richtung der alten B1 und bremste vor einer Linkskurve. Aufgrund des Bremsvorganges kam es zur Kollision mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke. Nach Zeugenangaben rutschte der ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 07:22

    POL-SO: Pkw gegen Radfahrer

    Wickede (Ruhr) (ots) - Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr lenkte eine 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Werl seinen Pkw zunächst vom Parkplatz des Wickeder Bahnhofs und beabsichtigte, anschließend nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wickede die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich sah sich der Pedelec-Fahrer aufgrund des laut seinen Angaben unter Missachtung seiner Vorfahrt in den ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 06:40

    POL-SO: Zusammenstoß von Radfahrern

    Soest (ots) - Am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß eines 56-jähriger Soesters und einer 70-jährigen Soesterin, die beide mit ihren Fahrrädern in der Innenstadt von Soest unterwegs waren. Zum Unfallzeitpunkt war im Einmündungsbereich der Niedergasse in die Rosenstraße die Sicht für beide Beteiligte durch einen dort geparkten Pkw erschwert. Als der 56-Jährige dann von der Niedergasse in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren