Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zusammenstoß von Radfahrern

Soest (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß eines 56-jähriger Soesters und einer 70-jährigen Soesterin, die beide mit ihren Fahrrädern in der Innenstadt von Soest unterwegs waren. Zum Unfallzeitpunkt war im Einmündungsbereich der Niedergasse in die Rosenstraße die Sicht für beide Beteiligte durch einen dort geparkten Pkw erschwert. Als der 56-Jährige dann von der Niedergasse in die Rosenstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrräder und Personen, bei dem die 70-Jährige zu Fall kam. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen, die vom eingesetzten Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Die ebenfalls eingesetzte Polizei sicherte die objektiven Unfallspuren und befragte beide Beteiligten sowie einen weiteren Zeugen. Die letztendliche Schuldfrage muss noch geklärt werden. (MJ)

