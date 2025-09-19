Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendlicher am Busbahnhof beraubt

Geseke (ots)

Ein 14-Jähriger aus Geseke ist am Donnerstagnachmittag Opfer eines Raubes geworden. Der Jugendliche saß gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle am Busbahnhof in Geseke, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Zwei von ihnen hatten kurz zuvor ihre Mundpartien mit Halstüchern vermummt.

Die beiden bedrohten den 14-Jährigen und forderten ihn, ihnen Geld zu geben. Der Jugendliche gab den Tätern einen geringen Bargeldbetrag, bevor diese zu Fuß zum Gleis 1 des Bahnhofs Geseke flüchteten und mutmaßlich in die RB 89 nach Paderborn einstiegen.

Der 14-Jährige beschrieb die drei Täter folgendermaßen:

Täter 1:

- männlich - westeuropäischer Phänotyp - ca. 18 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - schlanke Statur - blonde, kurze Haare - auffälliges Tattoo auf der rechten Handaußenseite zwischen Daumen und Zeigefinger (schwarzer runder Kompass mit einem großen "N" in der Mitte) - sprach hochdeutsch

Täter 2:

- männlich - südeuropäischer Phänotyp - ca. 18 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß - schlanke Statur - schwarze, halblange Haare - dunkler Oberlippenbart - sprach hochdeutsch

Täter 3:

- ca. 18 Jahre alt - schlanke Statur - westeuropäischer Phänotyp - kein Bart - stand abseits und war an der eigentlichen Tat nicht beteiligt

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell