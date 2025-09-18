Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei ermittelt vermeintlichen Unfallverursacher

Möhnesee-Körbecke (ots)

Am Dienstagabend (17.09.), gegen 23.30 Uhr, ereignete sich am Stockumer Weg in Möhnesee-Körbecke ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem Pkw gegen einen Poller und setzte seine Fahrt anschließend fort, obwohl sein Fahrzeug im Front- und Seitenbereich stark beschädigt war. Zudem verlor der Wagen Öl und hinterließ auf der Fahrbahn eine mehrere Meter lange Ölspur.

Ein Zeuge bemerkte wenig später ein unbeleuchtetes Fahrzeug, das auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Nur durch starkes Abbremsen konnte er eine Kollision verhindern.

Die Polizei wurde alarmiert und stellte am Unfallort ein Kennzeichen sicher. Über dieses Kennzeichen konnte die Halteanschrift des vermutlichen Unfallverursachers ermittelt werden. Dort trafen die Beamten den mutmaßlichen Fahrer an. Der Mann war deutlich alkoholisiert und verweigerte einen Atemalkoholtest, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell