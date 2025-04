Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholter Diebstahl aus Fahrzeug - Die Polizei warnt!

Breitenworbis (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Straße der Demokratie zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Auto. Unbekannte nutzten einen kurzen Moment aus, um an dem Fahrzeug die Seitenscheibe gewaltsam zu öffnen und an die Wertgegenstände in dem Auto zu gelangen. Hierfür reichen oftmals wenige Augenblicke, um die Tat zu vollenden. Aus dem Betroffenen Golf wurde die Geldbörse entwendet. Neben dem Diebstahl steht oft der Verlust der Ausweisdokumente und Geldkarten.

Hinweise zur Tat, die sich zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt entgegen.

Aktenzeichen: 0104729

Hinweise: Die Polizei weist erneut darauf hin, dass möglichst keine Wertgegenstände offenliegend in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Wenn das nicht unumgänglich ist, sollten Handschuhfächer zum sicheren Verstauen genutzt werden. Auch bei dem nur sehr kurzen Verlassen des Fahrzeugs sollte dies stets abgeschlossen sein und die vorstehenden Hinweise berücksichtigt werden.

