Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zahlreiche Verstöße im Rahmen von Verkehrskontrollen geahndet

Soest (ots)

Beamte der Polizeiwache Soest haben am Mittwoch zwischen 6 und 14 Uhr Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet durchgeführt. Der Fokus lag dabei insbesondere auf Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern im Bereich von Freizeit- und Arbeitswegen.

Im Zuge des Einsatzes fertigten die Beamten insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (1 Rotlichtverstoß mit Pkw, 3 Handynutzung im Pkw, 13 Geschwindigkeitsverstöße mit Pkw). Zudem verhängten sie 131 Verwarngelder (1 Verstoß gegen Gurtpflicht, 12 falsches Verhalten von Zweiradfahrenden, 116 Geschwindigkeitsverstöße mit Pkw, 2 Sonstige).

Die sichtbare Präsenz der Polizei wurde von den Bürgern, insbesondere im Bereich der Soester Fußgängerzone, als positiv bewertet.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

