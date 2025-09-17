Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Navigationsgeräte aus sechs Autos gestohlen

Soest (ots)

Im Soester Westen ist es in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu mehreren Fällen von Diebstählen aus Pkw gekommen. Aus sechs Fahrzeugen wurden offenbar gezielt fest verbaute Navigations- und Entertainment-Einheiten entwendet. Die Tatorte liegen im Stiftsdamenweg (3), im Karolingerweg, im Rauhtopfweg und im Femeweg.

Da an den Autos keine Aufbruchspuren vorhanden waren und die Halter angaben, ihre Fahrzeuge verschlossen zu haben, ist davon auszugehen, dass der oder die unbekannten Täter das jeweilige Funksignal des Schlüssels verlängerten, um sie zu öffnen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell