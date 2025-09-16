Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht - Silberner Kleinwagen gesucht

Warstein-Belecke (ots)

Am 14. September kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Bahnhofstraße/Emil-Siepmann-Straße und Zum Horkamp gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Warstein befuhr mit seinem Ford die Bahnhofstraße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich zu queren, um in die Straße Zum Horkamp einzufahren. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Kleinwagen an, um abzubiegen, ohne die Vorfahrt des Warsteiners zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Warsteiner verließ nach dem Verkehrsunfall den Kreuzungsbereich und stellte seinen Ford am Fahrbahnrand ab, um mit dem unbekannten Fahrzeugführer die Schadensregulierung zu besprechen. Dieser hielt sein Fahrzeug zunächst ebenfalls an, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. In seinem Pkw befand sich noch eine Beifahrerin, die nicht näher beschreiben werden kann. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

