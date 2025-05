Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Landstraße 23 zwischen Böhlendorf und Behren-Lübchin (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 24.05.2025 gegen 12:20 Uhr befuhr die 60-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Subaru Forester die Landstraße 23 auch Richtung Behren-Lübchin in Richtung Böhlendorf. Kurz vor der Autobahnbrücke über die A 20 kam die Unfallbeteiligte mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in das Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Am PKW und am Straßenbaum entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 30.500 EUR. Der verunfallte und nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Neben den Funkwagen des Polizeireviers Grimmen und des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf, kamen ein RTW und ein Notarztwagen, sowie 5 Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Bad Sülze und Lindholz, mit insgesamt 24 Kameraden, zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung des PKW musste die Landstraße 23 von 12:30 Uhr bis 13:50 Uhr voll gesperrt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

