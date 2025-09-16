Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstähle auf Friedhof

Rüthen (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. und 12. September trieben unbekannte Diebe ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Ritterstraße in Rüthen. Von zwei Gräbern wurden Bronzekreuze entwendet. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Dabei wurde ein Bronzekreuz beschädigt.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Diebe weitere Grabstätten auf dem Friedhof angegangen haben. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

