PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstähle auf Friedhof

Rüthen (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. und 12. September trieben unbekannte Diebe ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Ritterstraße in Rüthen. Von zwei Gräbern wurden Bronzekreuze entwendet. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Dabei wurde ein Bronzekreuz beschädigt.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Diebe weitere Grabstätten auf dem Friedhof angegangen haben. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:08

    POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft

    Soest (ots) - Beamte der Polizeiwache Soest wurden am Montag zu einem Einsatz in einem Schuhgeschäft in der Straße "Am Bahnhof" alarmiert. Dort hatten zwei Unbekannte ein paar Nike-Schuhe gestohlen. Als die beiden gegen 17:10 Uhr den Laden verließen, löste der Alarm an der Tür aus. Eine Mitarbeiterin hielt daraufhin einen der Männer fest, während der andere, der die entwendeten Schuhe an den Füßen trug, in ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:08

    POL-SO: Verkehrsunfall

    Welver-Scheidingen (ots) - Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße, unmittelbar vor der Einmündung der Mühlenstraße. Ein 34-jähriger Mann aus Welver fuhr mit seinem Skoda in Richtung Scheidingen und verlor in Höhe der Unfallstelle die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Skoda schleuderte auf die Fahrbahn zurück und blieb letztendlich auf der linken ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:57

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen

    Werl/Scheidingen/Borgeln/Dinker (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache in Werl haben am gestrigen Montag einen Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit getöteten oder schwer verletzten Personen durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitsmessungen in Werl, Scheidingen, Borgeln und Dinker wurden insgesamt 283 Verstöße festgestellt. Spitzenreiter war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren