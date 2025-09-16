PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Welver-Scheidingen (ots)

Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße, unmittelbar vor der Einmündung der Mühlenstraße. Ein 34-jähriger Mann aus Welver fuhr mit seinem Skoda in Richtung Scheidingen und verlor in Höhe der Unfallstelle die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Skoda schleuderte auf die Fahrbahn zurück und blieb letztendlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Glücklicherweise wurde der 34-Jährige nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße komplett gesperrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

