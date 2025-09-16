Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Welver-Borgeln fest

Welver-Borgeln (ots)

In der letzten Nacht, gegen kurz nach Mitternacht, kam es in Welver-Borgeln zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Fahrzeuge angegangen worden waren. Die Täter wurden durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie diese prüften, ob die in der Bördestraße geparkten Fahrzeuge unverschlossen sind.

Der Zeuge beobachtet das Szenario und alarmierte die Polizei, nachdem zwei Tatverdächtige in ein Fahrzeug gelangt waren.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten einen Tatverdächtigen bereits auf der Anfahrt an. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde kurze Zeit später im Gebüsch festgestellt.

Bei den Männern handelt es sich um einen 35-jährigen Marokkaner aus der ZUE Soest, der zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde, sowie um einen 21-jährigen Algerier, gegen den der Verdacht besteht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Er wurde deshalb festgenommen.

Die Ermittlungen, ob ein Zusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Taten in Welver-Borgeln besteht, dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell