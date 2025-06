POL-DU: Friemersheim: 28-Jährige leistet Widerstand - Strafanzeige

Duisburg (ots) - Zwei Seniorinnen sind am Freitag (6. Juni) Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten wertvollen Schmuck. Ermittler der Kriminalpolizei suchen jetzt Zeugen. Die Fälle im Detail: Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke Duisburg zu sein, sind zwei Unbekannte am Freitagvormittag (6. Juni, 11:10 Uhr) auf der Straße Am Bischofskamp in die ...

