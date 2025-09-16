PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen

Werl/Scheidingen/Borgeln/Dinker (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Werl haben am gestrigen Montag einen Schwerpunkteinsatz zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit getöteten oder schwer verletzten Personen durchgeführt.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen in Werl, Scheidingen, Borgeln und Dinker wurden insgesamt 283 Verstöße festgestellt.

Spitzenreiter war in Dinker ein Fahrzeugführer mit gemessenen 82 km/h bei erlaubten 50. Sowie gemessene 67 km/h bei erlaubten 30 an der Grundschule in Borgeln.

Es zeigt sich wieder einmal, dass derartige Kontrollen wichtig sind, um die Anzahl an Verkehrsunfällen mit schwerwiegendem Ausgang so gering wie möglich zu halten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

