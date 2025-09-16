PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft

Soest (ots)

Beamte der Polizeiwache Soest wurden am Montag zu einem Einsatz in einem Schuhgeschäft in der Straße "Am Bahnhof" alarmiert. Dort hatten zwei Unbekannte ein paar Nike-Schuhe gestohlen.

Als die beiden gegen 17:10 Uhr den Laden verließen, löste der Alarm an der Tür aus. Eine Mitarbeiterin hielt daraufhin einen der Männer fest, während der andere, der die entwendeten Schuhe an den Füßen trug, in Richtung Bahnhof flüchtete. Der Festgehaltene schlug dann um sich und traf die Angestellte, die jedoch unverletzt blieb. Als er sich losriss, brachte ein Passant den Mann zu Boden und hielt ihn zunächst fest. Als der Passant ihn wieder losließ, flüchtete der zweite Tatverdächtige ebenfalls in Richtung Bahnhof.

Ermittlungen ergaben, dass es sich beim zwischenzeitlich festgehaltenen Tatverdächtigen um einen 22-Jährigen Deutschen aus Soest handelt. Den anderen Mann beschrieben Zeugen wie folgt:

   - 18 bis 21 Jahre alt
   - etwa 1,90 Meter groß
   - hellbraune Haare
   - deutsches Erscheinungsbild

Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der Unbekannte, der mit dem Diebesgut flüchtete, ließ seine zuvor getragenen Schuhe am Tatort zurück. Die Beamten stellten sie sicher. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zum flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

