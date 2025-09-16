POL-SO: Streckensperrung zwischen Waltringen und Bremen
Ense (ots)
Aufgrund eines Wasserrohrbruchs musste heute der Waltringer Weg (L673) zwischen Waltringen und Ense-Bremen vollständig und auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Die Fahrbahn ist teilweise unterspült und nicht befahrbar.
