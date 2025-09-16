PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Streckensperrung zwischen Waltringen und Bremen

Ense (ots)

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs musste heute der Waltringer Weg (L673) zwischen Waltringen und Ense-Bremen vollständig und auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Die Fahrbahn ist teilweise unterspült und nicht befahrbar.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

