Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter gibt sich als Bankmitarbeiter aus - Seniorinnen und Senioren geschädigt

Soest (ots)

Am heutigen Tag kam es in Soest zu mehreren Betrugsfällen, bei denen ein bislang unbekannter Mann gezielt ältere Menschen aufsuchte. Der Täter klingelte in bislang drei bekannten Fällen an den Wohnungen von Seniorinnen und Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Deutschen Bank aus.

Unter dem Vorwand, die Konten der Betroffenen seien gehackt worden, forderte er die Herausgabe der Bankkarte sowie die zugehörige PIN.

Die Geschädigten händigten dem Mann die Karten aus. In mindestens einem Fall kam es anschließend zu einer unrechtmäßigen Bargeldabhebung in vierstelliger Höhe.

Täterbeschreibung:

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben, 1,75 m bis 1,80 m groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren und westeuropäischem Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer blauen Windjacke bekleidet.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: -Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. -Geben Sie niemals Bankkarten, PINs oder andere sensible Daten an Unbekannte heraus. -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Fremde als Bankmitarbeiter oder Behördenvertreter ausgeben. -Rufen Sie im Zweifel selbstständig bei Ihrer Bank oder direkt bei der Polizei unter der 110 an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-9100 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell