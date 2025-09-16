PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter gibt sich als Bankmitarbeiter aus - Seniorinnen und Senioren geschädigt

Soest (ots)

Am heutigen Tag kam es in Soest zu mehreren Betrugsfällen, bei denen ein bislang unbekannter Mann gezielt ältere Menschen aufsuchte. Der Täter klingelte in bislang drei bekannten Fällen an den Wohnungen von Seniorinnen und Senioren und gab sich als Mitarbeiter der Deutschen Bank aus.

Unter dem Vorwand, die Konten der Betroffenen seien gehackt worden, forderte er die Herausgabe der Bankkarte sowie die zugehörige PIN.

Die Geschädigten händigten dem Mann die Karten aus. In mindestens einem Fall kam es anschließend zu einer unrechtmäßigen Bargeldabhebung in vierstelliger Höhe.

Täterbeschreibung:

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben, 1,75 m bis 1,80 m groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren und westeuropäischem Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer blauen Windjacke bekleidet.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: -Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. -Geben Sie niemals Bankkarten, PINs oder andere sensible Daten an Unbekannte heraus. -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Fremde als Bankmitarbeiter oder Behördenvertreter ausgeben. -Rufen Sie im Zweifel selbstständig bei Ihrer Bank oder direkt bei der Polizei unter der 110 an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-9100 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:45

    POL-SO: Verkehrsunfallflucht - Silberner Kleinwagen gesucht

    Warstein-Belecke (ots) - Am 14. September kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Bahnhofstraße/Emil-Siepmann-Straße und Zum Horkamp gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Warstein befuhr mit seinem Ford die Bahnhofstraße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich zu queren, um in die Straße Zum Horkamp einzufahren. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:53

    POL-SO: Diebstähle auf Friedhof

    Rüthen (ots) - In der Zeit zwischen dem 4. und 12. September trieben unbekannte Diebe ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Ritterstraße in Rüthen. Von zwei Gräbern wurden Bronzekreuze entwendet. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Dabei wurde ein Bronzekreuz beschädigt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Diebe weitere Grabstätten auf dem Friedhof angegangen haben. Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:08

    POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft

    Soest (ots) - Beamte der Polizeiwache Soest wurden am Montag zu einem Einsatz in einem Schuhgeschäft in der Straße "Am Bahnhof" alarmiert. Dort hatten zwei Unbekannte ein paar Nike-Schuhe gestohlen. Als die beiden gegen 17:10 Uhr den Laden verließen, löste der Alarm an der Tür aus. Eine Mitarbeiterin hielt daraufhin einen der Männer fest, während der andere, der die entwendeten Schuhe an den Füßen trug, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren