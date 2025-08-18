Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250818.1 Heide: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Heide (ots)

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte in Heide einen 35-jährigen Mann fest, der eine Schreckschusswaffe ohne Berechtigung bei sich trug. Bedrohungshandlungen gingen davon nicht aus. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Um 13:26 Uhr hielt sich der Mann in einem Imbiss in der Bahnhofstraße auf, um Essen abzuholen. Mitarbeiter bemerkten, dass er eine Schusswaffe im Hosenbund stecken hatte, und alarmierten den Polizeinotruf 110.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide erkannten auf einem Foto den 35-Jährigen, den sie bereits aus früheren Einsätzen kannten. Bei einer Nahbereichsfahndung trafen sie ihn im Park in der Neuen Anlage an und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Mann hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, nach eigenen Angaben ein Fundstück. Da er keinen zum Führen erforderlichen kleinen Waffenschein besaß, stellten die Beamten die Waffe sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 35-jährigen russischen Staatsangehörigen ein.

Da er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, ordnete die Staatsanwaltschaft Itzehoe die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Polizeirevier Heide durchführte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Einsatzkräfte den Mann wieder auf freien Fuß.

Björn Gustke

