POL-PDMT: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Norken (ots)

Am Samstag, den 02.08.2025, zwischen 14:00 und 19:30 Uhr kam es zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus, welches sich in Norken in der Straße "Im Weidboden" befindet. Durch bislang unbekannte Täter wurde vergeblich versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. In das Objekt gelangten die unbekannten Täter nicht.

