Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen in Lippstadt - zahlreiche Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Bei zielgerichteten Verkehrskontrollen in Lippstadt am 16. September in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr wurden an verschiedenen Kontrollstellen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Die Maßnahmen dienten der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Wahrung besonders schutzbedürftiger Bereiche.

Festgestellte Verstöße (Auszug):

- 3 Verstöße durch Radfahrende - 2 Verstöße durch E-Scooter-Fahrende - 15 Verstöße durch PKW-Fahrende - 14 Verstöße durch LKW-Fahrende - 7 Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit - 3 Verstöße wegen Ablenkung (z. B. Nutzung des Mobiltelefons)

Besonders hervorzuheben ist ein schwerwiegender Einzelfall: In Bad Waldliesborn wurde ein Busfahrer festgestellt, der nach bisherigen Erkenntnissen vorwerfbar 19 km/h zu schnell fuhr - und zwar unmittelbar vor einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Der Bus war zum Kontrollzeitpunkt mit Kindern besetzt, die sich auf dem Rückweg von einem Schulausflug befanden. Für den Fahrer wurde ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister vorgesehen.

Die Sicherheit besonders schutzbedürftiger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hat für die Polizei oberste Priorität. Das beschriebene Verhalten eines Fahrers ist inakzeptabel und wird konsequent geahndet.

Die Kontrollen werden fortgesetzt; Schwerpunkt bleibt die Prävention von Gefährdungen durch Geschwindigkeit, Ablenkung und Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften. Verkehrsteilnehmende werden nochmals eindringlich gebeten, die geltenden Regeln einzuhalten, Rücksicht zu nehmen und auf besonders verletzliche Personen (z. B. Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Unterstützungsbedarf) besondere Aufmerksamkeit zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell