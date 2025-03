POL-DO: Unbekannte, tote Frau auf der A 46 bei Meschede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0225 In einem Mehrfamilienhaus in der Bornstraße haben am Freitag (7. März) zwei Wohnungen gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12.45 Uhr informierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Polizei über einen Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss standen in Flammen, Personen befanden sich nicht ...

mehr