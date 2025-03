Polizei Dortmund

POL-DO: Brand in zwei Wohnungen in der Bornstraße: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0225

In einem Mehrfamilienhaus in der Bornstraße haben am Freitag (7. März) zwei Wohnungen gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12.45 Uhr informierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Polizei über einen Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss standen in Flammen, Personen befanden sich nicht im Haus. Es gab keine Verletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bereits in den vergangenen Tagen Personen unberechtigt in dem Haus aufgehalten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus.

Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden, er dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der Brandort wurde für einen reibungslosen Einsatzablauf weiträumig abgesperrt, die Bornstraße während der Löscharbeiten für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell