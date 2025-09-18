Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Beteiligter und Zeugen nach Unfall gesucht

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt-Esbeck wurde am Mittwochmorgen ein 39-jähriger Mann schwer verletzt. Der Lippstädter habe nach eigenen Angaben gegen 9:30 Uhr sein Fahrrad über die Salzkottener Straße im Bereich von Hausnummer 111 geschoben. Während er die Straße überquert habe, sei er von einem aus Richtung Lippstadt kommenden, schwarzen SUV erfasst worden, der nach dem Zusammenprall von der Unfallstelle geflüchtet sei. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt seien nach Angaben des Mannes zwei Frauen den Gehweg entlanggegangen und hätten sich ebenfalls von der Unfallstelle entfernt. Zudem ergab die Auswertung von Videomaterial, dass ein schwarzer Volvo XC 60 zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle passierte. Die Polizei bittet die beiden Frauen sowie den Fahrer oder die Fahrerin des Volvo, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. Auch Hinweise von möglichen weiteren Zeugen werden dort entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell