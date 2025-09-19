PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Flucht vor Polizeikontrollen - Lebensgefahr für alle Beteiligten

Kreis Soest (ots)

In den vergangenen Tagen sind auf verschiedenen Internetplattformen Videos aufgetaucht, die die Flucht eines Rollerfahrers vor einer Polizeikontrolle zeigen. Solche Szenen wirken auf den ersten Blick spektakulär - tatsächlich handelt es sich jedoch um hochgefährliche und verantwortungslose Manöver.

Wer vor der Polizei flieht, bringt nicht nur sich selbst in Lebensgefahr, sondern gefährdet auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann zu schweren Unfällen mit weitreichenden Folgen führen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin:

   - Flucht ist kein Ausweg. Wer kontrolliert werden soll, hat 
     anzuhalten. Eine Flucht verlängert nicht nur die Situation, 
     sondern führt zwangsläufig zu zusätzlichen Strafverfahren.
   - Das Verhalten ist wahnsinnig und leichtsinnig zugleich. Raserei 
     durch enge Straßen, riskante Manöver im Stadtverkehr oder auf 
     Landstraßen können tödlich enden.
   - Unbeteiligte Menschen sind die Leidtragenden. Andere 
     Verkehrsteilnehmer, Fußgängerinnen oder Radfahrer geraten 
     unverschuldet in akute Gefahr.

Diese Form der Selbstüberschätzung ist nicht mutig, sondern unverantwortlich. Niemand sollte sein Leben oder das Leben anderer für ein paar Minuten vermeintlicher Flucht aufs Spiel setzen.

Darüber hinaus verurteilt die Polizei das Filmen und Verbreiten solcher Aufnahmen in den sozialen Medien. Diese Videos verherrlichen ein Verhalten, das brandgefährlich und kriminell ist. Wer solche Inhalte hochlädt oder teilt, trägt dazu bei, unverantwortliche Handlungen zu verharmlosen und Nachahmer zu ermutigen.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Folgen Sie den Anhaltezeichen, bleiben Sie besonnen und halten Sie sich an die Regeln des Straßenverkehrs. Jeder Versuch, sich einer Kontrolle zu entziehen, ist nicht nur zwecklos, sondern schlichtweg lebensgefährlich.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 07:38

    POL-SO: Jugendlicher am Busbahnhof beraubt

    Geseke (ots) - Ein 14-Jähriger aus Geseke ist am Donnerstagnachmittag Opfer eines Raubes geworden. Der Jugendliche saß gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle am Busbahnhof in Geseke, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Zwei von ihnen hatten kurz zuvor ihre Mundpartien mit Halstüchern vermummt. Die beiden bedrohten den 14-Jährigen und forderten ihn, ihnen Geld zu geben. Der Jugendliche gab den Tätern ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:49

    POL-SO: Beteiligter und Zeugen nach Unfall gesucht

    Lippstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt-Esbeck wurde am Mittwochmorgen ein 39-jähriger Mann schwer verletzt. Der Lippstädter habe nach eigenen Angaben gegen 9:30 Uhr sein Fahrrad über die Salzkottener Straße im Bereich von Hausnummer 111 geschoben. Während er die Straße überquert habe, sei er von einem aus Richtung Lippstadt kommenden, schwarzen SUV erfasst worden, der nach dem Zusammenprall von der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:09

    POL-SO: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei ermittelt vermeintlichen Unfallverursacher

    Möhnesee-Körbecke (ots) - Am Dienstagabend (17.09.), gegen 23.30 Uhr, ereignete sich am Stockumer Weg in Möhnesee-Körbecke ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem Pkw gegen einen Poller und setzte seine Fahrt anschließend fort, obwohl sein Fahrzeug im Front- und Seitenbereich stark beschädigt war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren