Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen Radfahrer

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr lenkte eine 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Werl seinen Pkw zunächst vom Parkplatz des Wickeder Bahnhofs und beabsichtigte, anschließend nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wickede die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich sah sich der Pedelec-Fahrer aufgrund des laut seinen Angaben unter Missachtung seiner Vorfahrt in den Einmündungsbereich einfahrenden Pkws gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, die zum Sturz auf die Motorhaube des Pkw führte. Beim Sturz verletzte sich der Pedelec-Fahrer so schwer, dass er vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell