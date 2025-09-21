PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen Radfahrer

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr lenkte eine 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Werl seinen Pkw zunächst vom Parkplatz des Wickeder Bahnhofs und beabsichtigte, anschließend nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wickede die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich sah sich der Pedelec-Fahrer aufgrund des laut seinen Angaben unter Missachtung seiner Vorfahrt in den Einmündungsbereich einfahrenden Pkws gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, die zum Sturz auf die Motorhaube des Pkw führte. Beim Sturz verletzte sich der Pedelec-Fahrer so schwer, dass er vom eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 06:40

    POL-SO: Zusammenstoß von Radfahrern

    Soest (ots) - Am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß eines 56-jähriger Soesters und einer 70-jährigen Soesterin, die beide mit ihren Fahrrädern in der Innenstadt von Soest unterwegs waren. Zum Unfallzeitpunkt war im Einmündungsbereich der Niedergasse in die Rosenstraße die Sicht für beide Beteiligte durch einen dort geparkten Pkw erschwert. Als der 56-Jährige dann von der Niedergasse in die ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:30

    POL-SO: Gefährliche Flucht vor Polizeikontrollen - Lebensgefahr für alle Beteiligten

    Kreis Soest (ots) - In den vergangenen Tagen sind auf verschiedenen Internetplattformen Videos aufgetaucht, die die Flucht eines Rollerfahrers vor einer Polizeikontrolle zeigen. Solche Szenen wirken auf den ersten Blick spektakulär - tatsächlich handelt es sich jedoch um hochgefährliche und verantwortungslose Manöver. Wer vor der Polizei flieht, bringt nicht nur ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 07:38

    POL-SO: Jugendlicher am Busbahnhof beraubt

    Geseke (ots) - Ein 14-Jähriger aus Geseke ist am Donnerstagnachmittag Opfer eines Raubes geworden. Der Jugendliche saß gegen 14:30 Uhr an einer Bushaltestelle am Busbahnhof in Geseke, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Zwei von ihnen hatten kurz zuvor ihre Mundpartien mit Halstüchern vermummt. Die beiden bedrohten den 14-Jährigen und forderten ihn, ihnen Geld zu geben. Der Jugendliche gab den Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren