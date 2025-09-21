PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Erwitte-Berenbrock (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 11:25Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Hahnebrink, zwischen Horn-Millinghausen und der Soester Str.(alte B1). Ein 22-Jähriger Mann aus Erwitte fuhr mit seinem Motorrad in Richtung der alten B1 und bremste vor einer Linkskurve. Aufgrund des Bremsvorganges kam es zur Kollision mit der rechtsseitig befindlichen Leitplanke. Nach Zeugenangaben rutschte der 22-Jährige sodann ca. 3 Meter über die Fahrbahn. Das Motorrad kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (mf)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

