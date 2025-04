Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Im Kreisverkehr Am vorderen Steinchen/ Hauptstraße kam es am Donnerstag (03.04.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec. Ein 75-Jähriger hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr eine Frau aus Langerwehe auf ihrem Zweirad übersehen.

Der Mann aus Langerwehe befuhr gegen 07:30 Uhr die Straße "Im Gewerbegebiet" in Richtung "Am vorderen Steinchen". Von dort fuhr er in den Kreisverkehr ein. Nach eigenen Angaben übersah er hierbei die 44-Jährige die sich mit ihrem Pedelec bereits im Kreisverkehr befand. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und die Frau aus Langerwehe stürzte auf die Fahrbahn. Sie gab an, sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben zu wollen.

