POL-DN: Radfahrerin leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/ Eifelstraße wurde am Donnerstagnachmittag (03.04.2025) eine Radfahrerin leicht verletzt. Eine 49-jährige Autofahrerin hatte die Frau auf ihrem Rad zu spät wahrgenommen. Als die Radfahrerin ausweichen wollte, stürzte sie auf die Fahrbahn.

Die Autofahrerin aus Kreuzau befuhr gegen 14:20 Uhr die Eifelstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Kreuzung setzte sie zum Abbiegevorgang nach rechts an. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben die von rechts kommende Radfahrerin. Die 42-Jährige, ebenfalls aus Kreuzau, ging davon aus, dass es zu einem Zusammenstoß kommen würde. Um diesen zu verhindern, wich sie mit ihrem Fahrrad aus. Sie stürzte sie auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

