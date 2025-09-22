Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger erbeuten Bankkarte und PIN

Lippstadt (ots)

Ein Ehepaar aus Lippstadt ist am Freitagnachmittag Opfer eines Betrugs geworden. Gegen 16 Uhr nahm die 86-jährige Frau einen Anruf mit unterdrückter Nummer entgegen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Er berichtete der Seniorin, dass man ihre Bankkarte überprüfen müsse. Dazu komme ein Kollege von ihm vorbei und nehme die Karte zur Überprüfung mit.

Die 86-Jährige stimmte dem zu und kurze Zeit später erschien ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit kurzen, braunen Haaren und einer Hose mit Farbflecken an der Haustür in der Pappelallee, der akzentfreies Deutsch sprach. Die Frau gab ihm ihre Bankkarte und ließ sich zudem überzeugen ihre PIN zu nennen. Als ihr das Geschehen doch merkwürdig vorkam, suchte sie ihre Nachbarin auf, die die Polizei alarmierte und die Karte sperren ließ. Ob es in der Zwischenzeit zu Abbuchungen vom Konto der Seniorin gekommen ist, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell