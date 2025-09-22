PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Möhnesee

Möhnesee (ots)

Am Samstag (20.09.2014) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Soest am Möhnesee einen Schwerpunkteinsatz durch.

Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere Zweiradfahrende im Blick zu behalten.

Das besondere Augenmerk der Kontrollmaßnahmen lag auf Kradfahrende. Parallel dazu waren Einsatzkräfte der Verkehrsunfallprävention vor Ort und informierten interessierte Bürgerinnen und Bürger über Gefahren des Motorradfahrens.

Dafür hatten die Beamtinnen und Beamten ein verunfalltes Krad in einem Anhänger dabei. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der Unfallhergang anschaulich nachvollzogen werden. Ergänzend wurden verschiedene Sicherheitstechniken vorgestellt - unter anderem eine moderne Airbag-Schutzweste. Die Aktion wurde von den Anwesenden sehr positiv aufgenommen und führte zu einem regen Austausch am Präventionsstand.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Verwarnungsgeldern. Ebenfalls konnten die Beamten an 14 Fahrzeugen technische Mängel feststellen.

Insgesamt wurde der Einsatz von den Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv wahrgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
