Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrektur zur Pressemitteilung "Räuberischer Diebstahl in Baumarkt - Polizei sucht Zeugen"

Rostock (ots)

In der ursprünglichen Pressemitteilung vom 18.09.2025 wurde der Tatverdächtige als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Richtig ist, dass der Tatverdächtige auf circa 35 Jahre geschätzt wird.

Wir bitten, dies zu berücksichtigen.

