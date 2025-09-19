PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Schweriner Stadtteil Lankow

Schwerin (ots)

Am heutigen Freitagvormittag löste ein Jugendlicher, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Schweriner Stadtteil Lankow einen Polizeieinsatz an einer Außenstelle einer Regionalschule aus.

Gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei über eine zunächst unklare Lage informiert. Daraufhin kamen mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatz. Im Rahmen gezielter Befragungen konnte die Situation durch die eingesetzten Beamten schnell aufgeklärt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 14-jähriger Jugendlicher in einem psychischen Ausnahmezustand. Er sei aggressiv geworden und habe im Schulgebäude in der Flensburger Straße Sachschaden verursacht. Im Anschluss verließ er das Gebäude. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den Jugendlichen im weiteren Verlauf antreffen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den deutschen Jugendlichen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

