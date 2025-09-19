PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Fahrzeuge bei Brand in Rostock beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags, dem 19. September 2025, kam es in Rostock-Groß Klein zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 02:30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein: Auf einem Parkplatz am Kleinen Warnowdamm, Höhe Hausnummer 5, brannten mehrere Fahrzeuge.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, standen bereits zwei Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr Rostock konnte das Feuer schließlich löschen. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt, zwei davon vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 85.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter zunächst mindestens ein auf dem Parkplatz abgestellten Pkw in Brand gesetzt. Die Flammen griffen anschließend auf das angrenzende Fahrzeug über und beschädigten darüber hinaus zwei weitere Pkw in der Nähe.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Tages ein Brandursachenermittler den Brandort aufsuchen.

Polizei sucht Zeugen:

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kleiner Warnowdamm beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, bei jeder Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

