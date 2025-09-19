PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Kassenhäuschens in Redefin

Redefin (ots)

Am Donnerstagabend ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Kassenhäuschen in Redefin in Brand geraten. Die gegen 20:15 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, wobei das Kassenhäuschen, welches sich auf einer als Parkfläche genutzten Wiese befand, bis auf das Metallgerüst niederbrannte. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat in der Hofchaussee Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:44

    POL-HRO: Einbruch in Parchimer Getränkemarkt

    Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Parchim ist in der Nacht zu Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden. Nach ersten Erkenntnissen sollen bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr zunächst eine äußere Verglasung beschädigt haben, wodurch sie in den Markt eindringen konnten. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür zum Verkaufsraum, aus dem sie circa 100 Euro Bargeld entwendeten. ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 07:35

    POL-HRO: Polizei sucht Opfer nach Taschendiebstahl

    Parchim (ots) - Nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl Ende August in Parchim ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach dem männlichen Opfer. Der ältere Herr war bereits am 28.August gegen 15:40 Uhr mit dem Rollator in der Ziegendorfer Chaussee unterwegs, als er durch zwei noch unbekannte männliche Täter in ein Gespräch verwickelt wurde. Hierbei sollen diese das Portemonnaie aus der linken Hosentasche des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren