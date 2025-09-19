Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Kassenhäuschens in Redefin

Redefin (ots)

Am Donnerstagabend ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Kassenhäuschen in Redefin in Brand geraten. Die gegen 20:15 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, wobei das Kassenhäuschen, welches sich auf einer als Parkfläche genutzten Wiese befand, bis auf das Metallgerüst niederbrannte. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat in der Hofchaussee Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

