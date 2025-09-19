POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Vermissten aus Rostock

Parchim (ots) - Nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl Ende August in Parchim ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach dem männlichen Opfer. Der ältere Herr war bereits am 28.August gegen 15:40 Uhr mit dem Rollator in der Ziegendorfer Chaussee unterwegs, als er durch zwei noch unbekannte männliche Täter in ein Gespräch verwickelt wurde. Hierbei sollen diese das Portemonnaie aus der linken Hosentasche des Mannes ...

mehr