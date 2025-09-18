PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem TSV 1860 München

Rostock (ots)

Am heutigen Mittwochabend fand im Rostocker Ostseestadion das Drittliga-Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem TSV 1860 München statt. Insgesamt verfolgten rund 24.300 Zuschauer die als Problemspiel eingestufte Begegnung.

Die Anreise der rund 560 Gästefans aus München verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Im Vorfeld der Begegnung wurde bei Einlasskontrollen ein Klappmesser aufgefunden. Gegen einen 26-jährigen Deutschen wurde daraufhin eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 58-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Unmittelbar nach Spielbeginn sowie im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zündeten Anhänger des Heimvereins mehrfach Pyrotechnik.

Nach dem Abpfiff kam es im Zuge einer geplanten Choreografie zur Verabschiedung der Flutlichtmasten erneut zum Einsatz pyrotechnischer Erzeugnisse im Stadionbereich. Dabei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Zur Absicherung der Begegnung waren rund 375 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:40

    POL-HRO: Polizei warnt vor falschen Polizisten - Seniorin um mehrere Hundert Euro betrogen

    Gemeinde Kalkhorst (LK NWM) (ots) - Am gestrigen Dienstagabend ist eine 86-jährige Frau in Kalkhorst Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Polizist aus und erbeutete Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zunächst erhielt die Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand, eine ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:21

    POL-HRO: 45 Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet

    Demen bei Crivitz (ots) - Wie der Polizei in Sternberg am frühen Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, sollen aus einem Zustellfahrzeug in Demen 45 Pakete entwendet worden sein. Vor Ort stellten die Beamten gegen 15:00 Uhr einen offenstehenden Transporter ohne Fahrer am Straßenrand fest. Bei der Überprüfung der privaten Wohnanschrift des 39-jährigen polnischen Fahrers konnten weder der Fahrer, noch sein privater Pkw ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:35

    POL-HRO: Unbekannte brechen in Kühlungsborner Tankstelle ein und entwenden Geldautomaten

    Kühlungsborn / Landkreis Rostock (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Kühlungsborn zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Neuen Reihe. Gegen 01:30 Uhr erhielt der zuständige Sicherheitsdienst eine Alarmmeldung und stellte bei Eintreffen an der über Nacht geschlossenen Tankstelle fest, dass es tatsächlich ein Einbruchsgeschehen gab. Nachdem sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren