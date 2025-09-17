Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Kühlungsborner Tankstelle ein und entwenden Geldautomaten

Kühlungsborn / Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Kühlungsborn zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Neuen Reihe. Gegen 01:30 Uhr erhielt der zuständige Sicherheitsdienst eine Alarmmeldung und stellte bei Eintreffen an der über Nacht geschlossenen Tankstelle fest, dass es tatsächlich ein Einbruchsgeschehen gab. Nachdem sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie einen im Verkaufsraum befindlichen Geldautomaten.

Zudem konnte in Tatortnähe an der Einmündung zur Straße "Zur Asbeck" ein Radlader aufgefunden werden, dessen Innenraum augenscheinlich mit Feuerlöschschaum bedeckt war. Inwiefern dieser zur Tatausübung von den Tätern genutzt und ob dieser zuvor entwendet wurde, ist nun Teil der Ermittlungen.

Diesbezüglich übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock die weiteren Ermittlungen und ist gegenwärtig weiterhin im Rahmen der Spurensicherung und Tatortarbeit vor Ort im Einsatz.

Der gesamte Sachschaden wird derzeit auf ca. 110.000EUR geschätzt. Über die Bargeldhöhe im entwendeten Geldautomaten können derzeit keine Angaben getätigt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 - 49161616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell