Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 16-jähriger aus Rostock

Rostock (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 16-jährigen Jugendlichen aus Rostock. Zuletzt wurde die Vermisste gesehen, als sie am 10.09.2025 gegen 20:15 Uhr die elterliche Wohnung im Stadtteil Dierkow verließ.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fcld.ly/2025_09_16_fahndung

Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bislang nicht aufgefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 164 cm groß
   - schwarze, lange Haare
   - kräftige Statur
   - zuletzt bekleidet mit dunkler Kleidung und hellen Schuhen

Wer die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

