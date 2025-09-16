PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 83-jähriger Fußgänger nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Montagmorgen, den 15.09.2025, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Obotritenring / Robert-Beltz-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW den Kreuzungsbereich, als es zum Zusammenstoß kam. Aufgrund stockenden Verkehrs habe sich das Fahrzeug nur mit geringer Geschwindigkeit bewegt. An der Fußgängerfurt stieß der 83-jährige Mann gegen die Beifahrertür des Autos, kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der Fußgänger wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

