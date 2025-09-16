PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Bränden in der Rostocker Stadtmitte

Rostock (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 16.09.2025, kam es in der Rostocker Innenstadt zu mehreren Bränden.

Gegen 03:45 Uhr wurde die zunächst Polizei über einen Brand in der Kröpeliner Straße informiert. Ein Hinweisgeber meldete, dass dort ein Gegenstand brennen soll. Nach ersten Angaben des Zeugen beobachtete dieser zwei dunkel gekleidete Personen, die mehrere Pappkartons in Brand setzten. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Tatverdächtigen mit Fahrrädern vom Tatort.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannten zwei Kartonhaufen, die durch die Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Durch die Hitzeentwicklung wurden Fensterscheiben zweier anliegender Ladengeschäfte beschädigt.

In den Morgenstunden gegen 04:30 Uhr kam es zudem zu einem weiteren Brand in der Ernst-Barlach-Straße in der Rostocker Stadtmitte. Dort wurde ein Mülleimer in Brand gesetzt. Auch in diesem Fall konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Abfallbehälter durch Unbekannte vorsätzlich entzündet. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Rostocker Innenstadt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 09:59

    POL-HRO: Frau in Ludwigslust auf Fußgängerüberweg angefahren

    Ludwigslust (ots) - Durch einen Verkehrsunfall am Montagmorgen an einem Fußgängerüberweg in Ludwigslust ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll die 47-jährige bei Starkregen gegen 07:00 Uhr den Fußgängerüberweg an Kreuzung Klenower Straße/John-Brinckmann-Straße überquert haben, als sie von einem Ford erfasst worden ist. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit Kopf- und ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 06:42

    POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Hanstorf im Landkreis Rostock

    Hanstorf (Landkreis Rostock) (ots) - In der Nacht auf den 16.09.2025 haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anwohner wurden gegen 04:00 Uhr aufgrund einer Detonation auf die Tat in der Doberaner Straße aufmerksam und informierten umgehend die Polizei Bad Doberan. Trotz der sofort eingeleiten Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung eines ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:20

    POL-HRO: Kompletträder von zwei Fahrzeugen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Boltenhagen (LK NWM) (ots) - Am zurückliegenden Wochenende haben unbekannte Täter die Kompletträder zweier geparkter Fahrzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagmorgen meldete eine Geschädigte der Grevesmühlener Polizei, dass Unbekannte von ihrem in der Mittelpromenade abgestellten Pkw über Nacht alle vier Räder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren