Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Bränden in der Rostocker Stadtmitte

Rostock (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 16.09.2025, kam es in der Rostocker Innenstadt zu mehreren Bränden.

Gegen 03:45 Uhr wurde die zunächst Polizei über einen Brand in der Kröpeliner Straße informiert. Ein Hinweisgeber meldete, dass dort ein Gegenstand brennen soll. Nach ersten Angaben des Zeugen beobachtete dieser zwei dunkel gekleidete Personen, die mehrere Pappkartons in Brand setzten. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Tatverdächtigen mit Fahrrädern vom Tatort.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannten zwei Kartonhaufen, die durch die Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Durch die Hitzeentwicklung wurden Fensterscheiben zweier anliegender Ladengeschäfte beschädigt.

In den Morgenstunden gegen 04:30 Uhr kam es zudem zu einem weiteren Brand in der Ernst-Barlach-Straße in der Rostocker Stadtmitte. Dort wurde ein Mülleimer in Brand gesetzt. Auch in diesem Fall konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Abfallbehälter durch Unbekannte vorsätzlich entzündet. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Rostocker Innenstadt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

