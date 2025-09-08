PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

08.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.09.2025 - L203/Ratzeburg

Am Sonntagabend ereignete sich zwischen Seedorf und Ratzeburg ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Am 07.09.2025 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ratzeburger mit einem Krankenfahrstuhl die L203 aus Richtung Seedorf kommend in Fahrtrichtung Ratzeburg. Hinter dem Mann befand sich ein unbekannter PKW. Hinter diesem unbekannten Fahrzeug befand sich wiederum ein 20-jähriger Deutscher aus Mölln mit seinem Motorrad. Der unbekannte Fahrer des PKW überholte den 66-jährigen Fahrer des Krankenfahrstuhls ohne besondere Vorkommnisse kurz vor dem Ortseingang Ratzeburg und fuhr weiter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es nun zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Krankenfahrstuhl. An den Fahrzeugen entstand dabei ein erheblicher Sachschaden.

Beide Fahrer wurden bei der Kollision schwerverletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und brachte den 20-jährigen Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der 66-Jährige wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gefahren. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Vollsperrung der Fahrbahn dauerte ca. 30 Minuten an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

