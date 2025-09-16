PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Hanstorf im Landkreis Rostock

Hanstorf (Landkreis Rostock) (ots)

In der Nacht auf den 16.09.2025 haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anwohner wurden gegen 04:00 Uhr aufgrund einer Detonation auf die Tat in der Doberaner Straße aufmerksam und informierten umgehend die Polizei Bad Doberan. Trotz der sofort eingeleiten Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Fährtenspürhundes, gelang es bislang nicht die vermeintlich verantwortlichen Personen zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst wird vor Ort zum Einsatz kommen, um Spuren zu sichern, die im weiteren Ermittungsverfahren ausgewertet werden müssen. Der Automat ist aufgrund der herbeigeführten Detonation stark deformiert worden. Mehrere Bauteile des Gerätes liegen im erweiterten Umkreis des Gerätes. Wie viele Zigarettenschachteln durch die bislang unbekannten Täter entwendet werden konnten und ob auch die fest verbaute Geldkassette erbeutet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.

