PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Straßenbäumen

Groß Laasch (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag (gegen 02:00 Uhr) auf der Landstraße 073 zwischen Ludwigslust und Groß Laasch verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben wich der 31-jährige Fahrer auf gerader Strecke plötzlich querendem Wild aus. Infolgedessen kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,85 Promille, woraufhin im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer ein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:21

    POL-HRO: Jagdzubehör aus Garage gestohlen

    Groß Laasch (ots) - Aus einer Garage in Groß Laasch bei Neustadt-Glewe sollen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag Jagdzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 07:00 Uhr, als die Täter gewaltsam in die Garage eindrangen und daraus Jagdausrüstung wie Wärmebildgeräte, ein Fernglas, Entfernungsmesser und Jagdmesser ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:41

    POL-HRO: Leerstehender Stall geriet in Brand

    Friedrichsruhe (ots) - Bei einem Brand eines leerstehenden Stalls in Ruthenbeck bei Friedrichsruhe ist am Freitagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 15.30 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand informiert, woraufhin mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis zum Einsatz kamen und den Brand löschten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand auf dem Dachstuhl ausgebrochen sein, auf dem noch alte Strohballen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren