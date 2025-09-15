PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jagdzubehör aus Garage gestohlen

Groß Laasch (ots)

Aus einer Garage in Groß Laasch bei Neustadt-Glewe sollen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag Jagdzubehör im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 07:00 Uhr, als die Täter gewaltsam in die Garage eindrangen und daraus Jagdausrüstung wie Wärmebildgeräte, ein Fernglas, Entfernungsmesser und Jagdmesser entwendeten. Der Eigentümer habe am Morgen den Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und ermitteln nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich in der Ludwigsluster Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 038741 4110) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

