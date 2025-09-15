Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf 22-Jährigen - die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt

Neubukow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt aufgrund des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung nachdem es in Neubukow am gestrigen Nachmittag vermutlich zu einer Schussabgabe auf einen 22-jährigen Deutschen kam.

Laut den der Polizei vorliegenden Erkenntnissen hielten sich gegen 15:15 Uhr zwei junge Deutsche im Alter von 21 und 22 Jahren an einer Sportanlage im Panzower Weg auf, als einer von ihnen plötzlich einen Schmerz im Rückenbereich vernahm. Diesbezüglich wies der 22-Jährige ein entsprechendes Hämatom auf, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung vor Ort. Weiterhin konnte in unmittelbarer Nähe ein sog. Diabolo-Geschoss aufgefunden werden, welches durch die Polizei sichergestellt wurde.

Trotz diverser Befragungen und einer Absuche im Umfeld des Tatortes konnte weder ein Tatverdächtiger noch die vermeintliche Schusswaffe aufgefunden werden. Aufgrund des aufgefundenen Geschosses besteht der Verdacht, dass aus einem Luftdruckgewehr geschossen worden sein könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern indes noch an. Etwaige Zeugen werden gebeten sich an die Bad Doberaner Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell