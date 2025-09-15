Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kompletträder von zwei Fahrzeugen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (LK NWM) (ots)

Am zurückliegenden Wochenende haben unbekannte Täter die Kompletträder zweier geparkter Fahrzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen meldete eine Geschädigte der Grevesmühlener Polizei, dass Unbekannte von ihrem in der Mittelpromenade abgestellten Pkw über Nacht alle vier Räder abmontiert und gestohlen hätten. Einsatzkräfte sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Fahrzeughalter mit einem ähnlichen Sachverhalt. Auch von seinem Honda, der auf einem Parkplatz in der Ostseeallee abgestellt war, hatten unbekannte Täter im Verlauf der Nacht alle vier Kompletträder entwendet. Die Polizeikräfte leiteten auch hier die Ermittlungen ein.

Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit rund 4.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

