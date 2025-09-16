Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau in Ludwigslust auf Fußgängerüberweg angefahren

Ludwigslust (ots)

Durch einen Verkehrsunfall am Montagmorgen an einem Fußgängerüberweg in Ludwigslust ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll die 47-jährige bei Starkregen gegen 07:00 Uhr den Fußgängerüberweg an Kreuzung Klenower Straße/John-Brinckmann-Straße überquert haben, als sie von einem Ford erfasst worden ist. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus nach Ludwigslust. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Ermittlung zur Unfallursache wurde auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 20-jährige Pkw-Fahrerin aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

